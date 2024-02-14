越南2023年汽車銷售量大跌25%，慘輸東南亞各國，在東南亞國協7個主要市場，越南的降幅僅次於市場規模很小的緬甸。

《越南快訊》12日報導，根據「東協汽車聯合會」（ASEAN Automotive Federation，AAF）統計，印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡、緬甸這7個東南亞主要市場2023年汽車銷量合計335萬輛，比2022年下降2.1%。不過，這項由各成員國彙整的數據未含現代汽車在越南的合資公司「現代成功」（Hyundai Thanh Cong）銷售量。

領先的印尼、泰國，銷量各較2022年下跌4%、8.1%。緬甸去年汽車銷壽不到3500輛，比2022年重挫52.5%。

越南2023年的汽車銷量36萬9431輛，在東南亞上述7國市場排名第5，前4名依序為印尼（100萬5802輛）、馬來西亞（79萬9732輛）、泰國（77萬5780輛）、菲律賓（42萬9807輛）。前一年越南排第4，菲律賓居第5。

越南歷來最高的汽車銷量締造於2022年，全年賣出逾50萬輛。到了2023年，經濟景氣下滑，銀行利率升高，房市股市低迷，都是汽車需求大跌的原因。2023年7月，越南政府把國產汽車登記費用砍半，仍未能振興購買力；全年銷售量前三名現代、豐田、起亞，銷量各比2022年跌了18%、37%、33%，只有福特翻紅，較2022年躍進30%。

《越南快訊》引述《泰國商業新聞》（Thailand Business News）指出，泰國車輛銷路降低與銀行收緊皮卡車信貸有關，這是泰國車市最受歡迎的類別之一。泰國2023年汽車產量也見下滑，不過，泰國仍是東南亞最大的製造國，全年產量逾180萬輛。最大的市場依舊在印尼，這也是2023年銷量唯一破百萬的國家。

印尼想成為東南亞汽車生產中心，尤其電動車。2023年汽車產量將近140萬輛，包括一些在越南賣得很好的車款，例如三菱Xpander。