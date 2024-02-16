新竹縣政府2022年與明新科技大學合作成立新竹青創基地，延續去年成果，今年共有24組團隊加入竹縣創業大家庭，16日舉辦2024年青創基地進駐團隊第1次交流會，期望基地成為青年後盾，讓夢想落地實踐，創造竹縣永續創業能量。

新竹縣府致力提供青年圓夢創業的舞台，支持青年在創業第1步走得穩健，並減輕創業團隊初期沉重的金流壓力，提供一站式的全方位創業諮詢及輔導服務，去年入駐團隊成功提交了5項新竹縣SBIR提案及1項新竹市SBIR提案，主題涵蓋綠能監控、創新技術、線上平台、地方創生與食農教育。

其中數發部通過1案，國發會通過1案，農業部通過2案，其他計畫通過3案，協助團隊年度獲補助金額超過1300萬。縣長楊文科表示，透過基地的輔導，去年豐碩的成果不僅凝聚了團隊的共同努力，更是對新竹青創基地輔導卓越有成的肯定。

新竹青創基地去年輔導成效卓著，教育局長楊郡慈指出，今年將以低碳、智慧與永續作為基地發展主軸，持續輔導新創成長並與企業合作。同時基地不僅有專家學者提供專業創業諮詢輔導、企業媒合會及成果博覽會等資源，還有優惠的共享辦公空間及新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借服務，也將擴大對外交流，並開設免費創業培力系列課程。