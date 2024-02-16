曹佑寧（右）與黃冠智飾演兄弟。（粘耿豪攝）

曹佑寧（右）與程予希在戲中飾演夫妻，育有小孩。（粘耿豪攝）

曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、李李仁、程予希、林嘉俐、伊正、孫綻、黃舒湄、何思靜、童毅軍、紀欣伶、阮安妮、滿嬌姨（王滿嬌）、張菁菁等人今（16日）出席LINE TV、華視《華麗計程車行》開播記者會。曹佑寧與王淨熱戀超過一年，時常在社群放閃，上月31日更傳出2人已經秘婚的喜訊，雖然雙方都在第一時間否認，還是阻檔不了親友、粉絲對小倆口的關心。

《華麗計程車行》主要演員群。（粘耿豪攝）

郭子乾（左）突模仿柯文哲，逗笑曹佑寧、程予希。（粘耿豪攝）

曹佑寧今坦言過年期間有被親戚追問，也有帶王淨回家拜年，「真的被問爆！大家不要著急，但我爸媽其實都很低調不會催，只有稍微關心，也有跟我說『不要吃緊弄破碗（台）』。」

他與程予希在劇中飾演夫妻也育有小孩，談到對照顧小孩是否有信心？他害羞笑說有藉著拍戲練習，「家裡有滿多跟我年紀差距滿大的表弟，他們出生時我都成年了，我都有幫忙照顧」，語氣充滿自信。

何時要進入結婚、生子階段？他笑言，一切都順其自然。劇中飾演弟弟，將於3月舉辦婚宴的黃冠智緊急救場，「他排在我後面啦，我沒有他就不會有」。

王淨的生日在本月7日，曹佑寧表示有送上女生需要的禮物，「 一定要送啊，就是準備蛋糕跟需要的東西，是實用型的、超實用」，他也透露王淨收到禮物時相當開心。