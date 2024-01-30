一向給人硬漢形象的李李仁在LINE TV、華視的最新戲劇《華麗計程車行》中飾演一位外表柔弱，但努力照顧弟、妹的駕訓班老闆「阿信」。戲外李李仁也是家人最大的避風港，他和老婆陶晶瑩（陶子）經營的副業辣杯杯，日前和股東撕破臉，演變成互告的局面，陶子在直播時甚至激動落淚，李李仁卻雲淡風輕，他說整件事情對一家人生活其實沒影響，「我和老婆還是每天嘻嘻哈哈的。」

李李仁妙喻副業風波像打高爾夫，打不好下次再打好即可。（陳俊吉攝）

李李仁坦言他和陶子一開始都沒有想要佔用媒體資源，看到對方去爆料的報導也嚇一跳，「事情現在走到法律程序，就讓法律去處理。有些事情我不懂，只能藉著法律管道去尋求答案，學習經驗，之後有同樣的事情發生，就會知道怎麼處理。」他有智慧地妙喻，遇到事情都像打高爾夫球一樣，每次都以為會進洞，但如果打不好，下一次再打好，認為副業紛爭處理掉就好。

事發後網紅陳沂發文酸他們「操作很低端」，李李仁依然不動聲色地說：「我還好耶，不會生氣，看一看就過，她自己也滿常被批評的吧。」他認為對方起碼沒有人身攻擊，「我沒有傷害到任何人，她也不是當事人，我遭到怎樣的對待她也不知道，其實誰講都不對，但我們是公眾人物，要講就去就講，我把自己的事情做好就好。」

李李仁不管遇到多少風浪，家人永遠是他最在乎的。（陳俊吉攝）

他很慶幸就算事情發生了，一家人的感情都沒變、每天還是很開心，「對我來說，發生什麼事情都沒關係，可以再彌補，重要的是維持住這個家庭就很好。」