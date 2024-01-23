陶晶瑩、李李仁夫妻因自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，和股東劉吉仁翻臉，雙方對簿公堂，甚至鬧到公司資產恐被查封。當初陶、李兩人想推健康又好吃的食品，確實有一番擘劃，和標榜無毒、天然的品牌一拍即合，曾被業界視為強強組合，對照如今處境，恐怕始料未及。

「辣杯杯」創始之初，多由劉吉仁代表出面，最後選在百貨公司美食街設櫃，因產品創新、口碑頗佳，又有陶晶瑩、李李仁投資，消費者相當捧場，櫃位生意興隆。

「他們兩夫妻（指陶、李）是真的想做出好東西」，據了解，劉吉仁因較有經驗，負責跟商場談合作；陶晶瑩與李李仁具知名度，負責宣傳、行銷。

曾和李李仁開會的人士指出，李李仁對品牌滿有想法，會主動提供意見，兩夫妻也親力親為，有空就到櫃上幫忙，對待員工毫無架子，「不過在做生意這塊，就沒有劉吉仁厲害了」。

藝人投資副業時有所聞，包括冷凍水餃、乾拌麵等，近年也興起賣麻辣燙。李李仁PO文「原來跟朋友做生意要被先賺一手」，劉吉仁則發聲明強調「原公司收取合理之研發及材料費用實係天經地義」，可看出兩造對分潤存在嚴重歧見，埋下拆夥變數。