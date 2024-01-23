主持人陶晶瑩和老公李李仁2年前拓展餐飲副業「辣杯杯」，當時她親自出馬宣傳，還擔任客服回應客訴，事業經營得有聲有色，卻在去年8月退出美食街，昨(22日)媒體報導他們與劉姓合夥人槓上，指控劉男賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，對此，網紅陳沂稍早逆風發文，認為陶晶瑩本來就有義務在開會時弄清楚進貨成本，最後不起訴被判要返還貸款，卻出來喊冤，認為整件事都操作不當。

陳沂稍早發文，表示就她了解，陶晶瑩的事件是他們和友人合夥投資鬧翻，認為朋友供貨還賺價差，並非用成本價供貨，因此提告背信罪，但台北地檢認為，辣杯杯經由內部會議，決定請該位友人供貨，「取價差不違背商業常規」，因此不起訴，還請辣杯杯須歸還315萬不當得利貸款。

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂說，消息曝光後陶晶瑩夫婦反批「做生意還要先被朋友賺一手！」，但陳沂覺得：「在開會時不搞清楚進貨成本，事後再來說買貴了所以不付錢，沒品的是你們吧？一切都是合法的商業行為，還對人家提背信罪，試圖以刑逼民，都不起訴也被判要返還貨款，再利用公眾人物話語權出來帶風向⋯⋯整個操作都很低端啦！」

最後，陳沂指出，去年陶晶瑩表示收攤是因為給很多薪水仍請不到工作人員，如今看來就是經營不善。而陶晶瑩昨在直播中控訴對方惡人先告狀，是對方先放消息，「你知道他是什麼樣的人嗎？企圖讓員工沒薪水，當時還壓新聞，結果我們告上去了」，並表示她只是想好好做好一件事，沒想到這麼難，否認吞股份、吞貸款等說法，並考慮對週刊報導提告，李李仁也澄清：「如果跟朋友做生意是這樣不誠懇的話，那請對方退出也很正常！但對方居然認為辣杯杯是他們創造的品牌，我聽到也是傻了！生意在賠錢的狀況下，要先被賺一手，請你退出，你又耍賴，我也是沒看過這種人！」，並心疼陶晶瑩「老婆辛苦了」。