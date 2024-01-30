李李仁在LINE TV、華視的最新戲劇《華麗計程車行》中飾演一位外表柔弱，但努力照顧弟、妹的駕訓班老闆「阿信」。他雖演過不少甘草人物，但這次他把角色詮釋得柔弱、甚至有點「娘」，跟以往的表演方式有很大的不同，連經紀人看到試片都忍不住笑，「我很喜歡演甘草人物，因為平凡人的故事更能感同身受。」

他透露這次會答應接演，主要是男女主角是楊麗音和郭子乾，「我和郭哥認識很久了，雖然戲劇上是第一次合作，演起戲來不陌生，我們都不會照套路，很好玩，到最後已經不像拍戲，像是融在戲裡生活。」全劇拍攝地在嘉義，李李仁最難忘當地的蚊子，只要一開拍蚊子就會成群衝上來，「一直叮我、一起演戲，蚊子咬下去很不舒服，針針皆辛苦啊。」

李李仁很喜歡演甘草人物。（陳俊吉攝）

他透露私下相較老婆陶晶瑩的果斷、堅強，他跟角色一樣很柔軟，老婆要他做事也絕無二話，開玩笑說：「家和萬事興啊，老婆除了開車比我慢一點以外，其他都很快，連上廁所都比我快。」2人結婚快20年，他很享受家庭生活也慶幸娶了一個好老婆，「我不知道她怎麼想，但我很慶幸，她不只是好太太 也是最偉大的媽媽，雖然苦力都是我在做，但她的付出比我多。」

結婚近20年，李李仁感謝老婆的付出。（陳俊吉攝）

不過他自認比陶子還像媽媽，愛碎碎念、擔心很多又愛哭，一提到獨自在國外唸書的愛女荳荳就放心不下，「我算是很黏小孩的爸爸，現在沒辦法過單身生活，會慌，不知道一個人要幹嘛。」好笑的是，荳荳只是放假和朋友到海邊玩打卡分享，李李仁看到照片卻想哭，「我真的很想她。」

不過李李仁很自豪自己對待孩子盡心盡力，就像角色「阿信」一樣對家庭負責任，「我敢跟小孩說我沒有對不起你，從老婆產檢、懷孕、學校各種活動都有參與，我做的還可以。」