持有高價房屋（豪宅）者注意了，財政部新預告兩大措施，除了全國一自住未來優惠稅率將排富，2023年若交易2014年前取得的老屋、且交易金額被判定屬「豪宅」等級，2024年申報個人綜所稅時，須依交易價格而非房屋現值計算所得稅，恐讓賣方所得稅因而大增。

財政部16日訂定發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」。針對個人出售2014年前取得房屋，房地總成交金額達一定門檻者（即豪宅）定義，予以擴大，預估至少4,000案會受到影響。

財政部說明，這類案件因不屬個人房地合一稅課徵範圍，應以實際成交金額，按出售時房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額比例，計算歸屬房屋收入，再以該收入的17％計算出售房屋所得，併入個人綜所稅計算。

在豪宅定義上，台北市過去是指交易金額逾7千萬元，本次修正為6千萬元；新北自6千萬元下修至4千萬元；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市自4千萬元降至3千萬元；其它地區則自4千萬元調整至2千萬元。

同時，財政部表示，考量部分地區交易熱絡帶動當地整體房價上揚，為期與經濟發展程度相當鄰近地區衡平，本次也調增相關地區所得額標準1％至5％，以反映地區差異及市場行情。

財政部強調，未來將持續觀察不動產交易情形，滾動調整該標準，使設算所得額更符實情，以落實健全房市政策，維護租稅公平。

至於即將上路的囤房稅2.0，在唯一減稅項目全國單一自住宅部分，財政部16日也預告排富條款，將自住應稅房屋現值由高至低排序，六都和新竹縣（市）取前1％，其他縣市取前0.3％排除。以台北市為例，房屋現值高於275萬400元者，即可能不適用優惠稅率。

財政部表示，粗估台北市有23萬7千餘戶符合全國單一自住身分，但有2,373戶將被「排富」，即無法適用1％的稅率。至於新竹縣和新竹市若以先前資料粗略計算，可能被排富的房屋現值約在182.1萬元和189.6萬元左右。