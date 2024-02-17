高雄21歲蘇姓男子與20歲葉姓男子因為債務糾紛起了爭執，蘇男竟然以還錢為由約葉男見面，再以西瓜刀、折疊刀砍殺葉男。且蘇男之後還開車衝撞小吃店，導致3人受傷，相當惡劣。橋頭地院審理後，依兩項傷害罪判處蘇姓男子1年10月徒刑。

蘇男與葉男曾經是國中時期的同學，蘇男於2022年1月29日農曆年前約葉男到一家小吃店碰面，蘇男先拿西瓜刀揮砍葉男，導致葉男的左側腹撕裂傷約5公分傷口。蘇男這還不解氣，把西瓜刀拿到車上放後，再拿折疊刀衝入小吃店內追砍葉男，幸好店家吳姓父子出面攔阻，沒有造成葉男的傷害。

蘇男不滿吳姓父子攔阻，他之後調查吳姓父子經常站立在小吃店門口，竟然開車伺機衝撞店家，導致吳姓父子與當時等候取餐的一名女士受傷。蘇男在犯案後向警方投案。

蘇男到案後坦承犯行，但他辯稱只是要警告葉男，沒有殺人的犯意。葉男則稱，蘇男因為不滿他將欠錢的事情告訴其家人，蘇男以西瓜刀砍傷他後把西瓜刀拿到車上放，接著拿折疊刀要刺殺他。檢方認為，此符合蘇男的供詞，難以認定蘇男有殺人致死的意圖。葉男的左側腹受傷，其5公分的傷口經送醫縫合，幸無危及生命。

至於開車衝撞店家，法官認為，蘇男明知道當時小吃店有許多人在場，仍執意開車衝撞民眾，客觀上已有足致他人受到嚴重傷害的高度危險，其犯行手段也屬嚴重，動機惡劣，無法輕縱。

橋頭地院審理後，認為蘇男犯了兩項傷害罪，第一項傷害罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，沒收扣案的西瓜刀、折疊刀。至於第二項傷害罪則處徒刑1年10月。