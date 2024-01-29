藏毒心虛飛車衝撞警車 基警開4槍活逮2毒蟲

基隆市警方日前在路上攔查交通違規車輛時，意外演變成飛車追逐，雙方一追一逃20分鐘，嫌犯為擺脫警方追逐，竟倒車衝撞警車，員警立即下車連開4槍擊破嫌犯駕駛的車輛輪胎，兩名嫌犯才就逮。警方將2嫌帶回，依涉犯毒品、妨害公務、公共危險罪偵辦，並全力追查毒品來源及清查有無其他不法。

基隆市第一分局邱姓員警27日上午10時30分左右，正在基隆市仁愛區南榮路上駕駛警車巡邏，發覺一輛自小客車交通違規，便自後方要求嫌犯停車受檢。執料，這個原本應該很簡單的動作，嫌犯卻突然將油門踩到底加速逃逸。

邱姓員警見狀，不及思考其他，立即加大油門駕駛巡邏車尾隨其後，並通報線上警力支援。嫌犯從南榮路加速開往八堵，經高速公路下到基隆市區，並且在中山二路上與其他的車輛發生擦撞，但嫌犯眼見警車緊追不捨，一個大迴轉再度開往高速公路方向，加速逃逸。

邱姓員警一路鳴笛示警，嫌犯沿著高速公路到汐止下了交流道，轉往汐止大同路，到了大同路上，嫌犯的車輛被紅綠燈的車陣擋住。嫌犯情急之下，竟然倒車撞擊警車，企圖把警車撞開逃跑，不料波及一旁的民眾車輛。

邱姓員警見狀，擔心嫌犯狗急跳牆，做出危害其他民眾的舉動，立即下車，掏出配槍向嫌犯的輪胎連開4槍，嫌犯看到警方開槍，才終於死心，心不甘情不願地就逮，總算結束了這場長達20分鐘，橫跨基隆市及新北市的飛車追逐。

警方初步調查，發覺駕駛車輛的是37歲的施姓男子，副手席上還坐著23歲的詹姓男子，兩人都有毒品前科，經對嫌犯駕駛的車輛進行搜索，還起出了K他命殘渣、K煙及吸管。

警方在偵詢後，將兩嫌依涉犯毒品、妨害公務、公共危險罪送基隆地檢偵辦，並全力追查毒品來源及清查有無其他不法。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！