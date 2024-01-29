深夜基隆石化工廠大火 一度閃燃廠房全毀

基隆市安樂區安和一街一處鐵皮工廠29日凌晨突然燃起大火，濃煙連數公里外都能看見，消防人員抵達現場時已經廠房已經全燒起來，一度還出現閃燃現象，迫使現場消防人員後撤。火勢在撲救3小時後，於凌晨3時撲滅，至於起火原因還有待消防單位的調查釐清。

基隆市安樂區安和一街一處石化工廠凌晨發生大火，消防單位動員超過50名消防人員全力灌救。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區安和一街一處石化工廠凌晨發生大火，消防單位動員超過50名消防人員全力灌救。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區安和一街一處石化工廠凌晨發生大火，消防單位動員超過50名消防人員全力灌救。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

凌晨0時左右，基隆市消防局接獲民眾報案，表示安和一街288巷底有火煙竄出，消防局立即派出消防人員趕到現場。當消防人員趕到時，鐵皮工廠已經全面燃燒，也才了解到，廠房內放置了石化工業設備。

消防人員立即布建水線，透過泡沫滅火，並從高點使用泡沫壓制。但因為廠房內有石化設備，火勢凶猛，還一度發生閃燃現象，迫使現場的消防人員後撤。現場的消防人員要請求以具有夜視紅外線功能的空拍機支援救災。

隨著火勢依然凶猛，鐵皮廠房不堪高溫，在灌救的過程中轟然一聲崩塌。火災現場的消防人員持續灌救，直到凌晨3時1分左右，才將火勢撲滅。所幸沒有人員在火災現場，灌救過程中也沒有消防人員受傷。但至於為何會發生大火，還有待消防單位進一步的調查釐清。

在這場火警中，基隆市消防局出動了3個分隊，共計26輛各式消防車輛及51名消防人員。