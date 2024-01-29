暗夜惡火！基隆市安樂區一家鐵皮工廠，今天（29日）凌晨0許突然竄出大量火煙，消防局勤務中心獲報後，立即派遣大量人車前往灌救，消防人員趕抵時，發現火勢已經十分猛烈，立即布線灌救。

據了解，該家工廠存放有大量的石化工業設備，廠房及倉庫瞬間全面燃燒，消防人員避免射水產生更大危害，立即使用化學泡沫滅火，搶救過程中不斷出現閃燃現象，救災人員一度必須向後撤退，避免受到傷害；詳細起火原因以及災損，有待火調人員調查釐清。