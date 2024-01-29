警方將查獲毒品運往焚化爐。（翻攝畫面）

台北市政府警察局落實建構無毒家園目標，去年執行安居專案，查獲各級毒品總重量達1600餘公斤，其中三、四級毒品在25日刑警大隊毒品查緝中心負責清點，全數運往木柵焚化爐銷毀，全程由督察室、政風以及特勤中隊荷槍實彈警戒，將去年下半年裁罰沒入之三、四級毒品140公斤，全數銷燬。

警方表示，銷燬毒品證物中，以混合型新興毒品為大宗，其中透過東南亞境外郵寄輸入，以網路公開平台販售，標榜快速瘦身之「減肥毒茶包」達萬餘包，該扣案證物經鑑驗均摻有第四級毒品「西布曲明」成分，係大腦神經抑制劑，除抑制食慾，亦會引發心悸、心律不整、心跳停止等副作用，嚴重恐將造成失明或猝死，如流入市面將嚴重戕害民眾身心健康。

北市警方呼籲，濫用新興毒品如俗稱「喵喵」、一粒眠等呈上升趨勢，且網路通訊發展迅速，犯罪模式逐漸朝網路交易化、施用人口呈年輕化，如濫用成癮將嚴重危害身心健康；時值寒假期間，提醒家長應多關心子女交友狀況，若發現家中有來路不明之小夾鏈袋、即溶包、減肥飲料包等疑似毒品包裝，應即向警方報案。

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