報導指出，該公司將透過創投公司Thrive資本帶頭的「競購方式」，出售公司現有股份。

根據該交易，公司的員工將能兌現和出售他們持有的公司股票。這也意指，OpenAI並非透過傳統的一輪融資方式為公司籌集資金。

OpenAI目前並沒有對新聞報導提出回應。

報導稱，OpenAI在去年初也同意了類似的交易協定。當時創投公司Thrive資本、紅杉資本、Andreessen Horowitz和K2 Global同意透過競購方式，收購OpenAI股票，並讓OpenAI的估值來到290億美元。

OpenAI是在2022年底推出ChatGPT，並引發AI熱潮，促使企業去探索使用該技術的威力。

據一周前的新聞報導，OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)一直在就一家晶片合資企業的籌集資金進行談判，他希望提高全球晶片製造能力，以推動新的AI相關工具。據了解，該計畫可能需要高達5兆至7兆美元的資金，阿特曼正在與包括阿聯酋在內的投資者進行談判。