楠梓警分局於春節期間偵辦一件機車肇事逃逸案件，逮補肇事者33歲何男，他身揹4條通緝案。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄警察春節不打烊，仁武、岡山與楠梓警方共取締毒駕、逃逸移工等案件，其中，楠梓警方於14日處理一件肇事機車案，赫然發現何姓男騎士是背負4條通的通緝犯，訊後移送地檢署並入監服刑。

楠梓警方於14日傍晚發現一輛肇逃機車出現在翠屏派出所對面的檳榔攤前，於是警員請駕駛何男到派出所說明，起初何男否認有肇逃情事，在員警出示相關證據後才坦承。但警方詢問何男的身分資料時，何男卻謊稱姓陳，眼見謊言已遭員警拆穿，何男一度想藉外出抽菸機會開溜，警方見其神色緊張早已提高警覺，何男見無法脫罪終透露真實身分。

經警方查詢何男除涉嫌肇事逃逸案件外，還是台南、橋頭、高雄及屏東地檢署發布的通緝犯，案由分別為洗錢防制法、妨害公務及竊盜罪。警方訊後對何男依涉嫌肇事逃逸函送橋頭地檢署偵辦，通緝部分解送地檢署歸案並入監服刑。

仁武方面，警方在大樹區發現一名騎士黃姓男子的機車尾燈損壞故障卻於夜間行駛上路，仁武分局九曲派出所巡邏員警上前提醒，員警見黃男神情緊張且搖頭晃腦，其口袋還露出可疑夾鏈袋察覺有異，經盤查發現是毒品安非他命，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

至於岡山警方則於2月15日下午1時巡邏時攔停一名男子，但該名男子故作鎮定，未待警方盤查隨即拔腿就跑。經警方擴大搜查之下，終於將該名越南33歲陳姓逃逸移工緝獲到案，依法移請專勤隊調查辦理。

經查，陳姓移工在台居留已逾期超過4年，計1746天，逃逸期間他四處打零工維生，已經養成看到警方便拔腿而逃的習慣。由於員警深知岡山嘉興地區的地況，研判陳男的逃逸路線，得以順利將其緝獲到案。

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