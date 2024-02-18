彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫在臉書粉專PO文，指一名4歲女童拿了美工刀，以為是筆不慎刺破左眼眼球，他看到女童母親，在女童緊急手術前祈禱的背影覺得很心碎，提醒美工刀極危險，千萬不要讓孩童自行使用。

黃士倫在粉專中PO出這名小女孩初入院時，被拍攝刺破左眼的照片，與女童左眼的電腦斷層影像照，可看出女童左眼球已變形。他指，這名4歲女童是經彰濱秀傳轉診過來，左側眼球已被刺破需要緊急手術。

黃士倫指出，這名4歲女童是拿了姊姊的美工刀來玩，她以為是筆，竟不小心劃到眼睛受傷，被媽媽送醫，他緊急聯繫眼科醫師會診，進一步安排眼窩電腦斷層，最後診斷是左眼球破裂，趕緊安排緊急手術，手術前他去到床邊跟媽媽解釋接下來要做的準備，看著媽媽背對著他雙手合十拜拜，這一幕令他心碎。

黃士倫指出，他告訴這名媽媽，或許孩子真的不明白美工刀的危險，女童術後診斷為角膜鞏膜撕裂傷（Corneoscleral full-thickness laceration），是在全身麻醉下進行修補手術。

黃士倫呼籲，美工刀極危險，不要讓孩童使用，大人也要好好跟孩子說只要是尖銳物品，都別對著眼睛，上回有個5歲妹妹被姊姊的鉛筆劃到眼睛，也是造成眼球破裂緊急手術。