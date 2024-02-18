今天（18日）是大年初九，也是民間祭祀玉皇大帝夀誕的日子，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享轉運秘法，當天吃素並向天公誠心懺悔，就可祈求消災解厄，若想進一求財，挑選合適的鈔票做錢母，就有機會錢滾錢，旺財一整年。

艾菲爾表示，向天公懺悔時，誠心對著天空說出自己的出生年月日和姓名，來恭祝玉皇大帝萬壽無疆，並描述自己想懺悔的事情，並且承諾不會再犯，請玉皇大帝為自己消災解厄，就能祈求今年平安丶順利。

與此同時，也有一些禁忌要注意，過年期間初一到初十五不可以流淚，也不適合到醫院探病， 如果有犯過年禁忌，記得用一下除穢包，把生活中的穢氣趕走，多接福氣丶財氣。

另外，艾菲爾指出，在這個特別的日子裡，吃素是許多人遵從的習俗之一，以表達對玉皇大帝的敬意和祝福，而吃素不僅是一種宗教信仰的表達，更是一種身心靈的修行和健康生活的選擇。

若想求財，艾菲爾建議，2024年的發財錢母，以編號尾數41的百元鈔最為適合，因為在60甲子年中，「甲辰年」排名第41名，印有41尾數的百元大鈔是今年最旺財運的錢母，找到錢母可以用紅包袋裝起來，放在錢包裡或隨身包包，可望旺財一整年。