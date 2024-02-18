數位部長唐鳳近日受邀代表台灣出席聯合國IGF會議，但卻遭外界質疑，其自貶身分，不願以部長名義參與。對此，數位部反駁稱，該指稱與事實不符，本部受美國邀請參與美方於年會首日舉辦的論壇，為爭取在不損及我國尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳是以資安院董事長名義報名，實質參與政府分組討論議程。

數位部指出，IGF年會屬於聯合國正式活動，鼓勵多方利害關係人參與網路公共政策創新發展，與會國家或國際組織均可在大會同意下，於年會期間舉辦各式議程，數位部收到美方邀請台灣參加IGF首日主辦的DFI論壇，唐鳳以2022年4月代表台灣簽署DFI的簽署人身分與會。

數位部強調，在聯合國註冊系統裡，若以政府官員名義出席，必須在選單中選擇部門所屬的聯合國成員國，數位部為爭取在不損及我國尊嚴下，出席聯合國正式會議，因此唐鳳以資安院董事長名義報名，但後續考量實體與會，可能引起某些非友好勢力的行動，造成不必要的困擾，因此決定線上參與。

另外，唐鳳為把握難得機會，與友好國家重要人士及官員就相關議題交換意見，也決定親赴日本，並在場邊進行多場會談。

對於外界質疑，唐鳳要求在護照上獲特殊待遇。數位部表示，唐部長去年3月下旬應美國加州州長Gavin Newsom邀請，赴美參加閉門會議，並非度假，但因臨行前發現個人護照遺失，因此AIT研議簽發單張B1／B2簽證，同年9月的自由線上聯盟（FOC）高階會議，AIT也是循例簽發，未要求特殊待遇，更未宣稱是外交突破。