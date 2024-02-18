由新社區公所主辦的「新社櫻花季健行活動」，今（18）日上午9點湧入2,000多人，爭相排隊領取活動限定宣導品兌換券與摸彩券，不僅現場熱鬧滾滾，也向全國遊客宣告「新社櫻花盛開了」，歡迎民眾把握櫻花盛開季節，來一趟新社之旅！

新社櫻花季健行活動18日以西班牙舞蹈開場炒熱氣氛，緊接著由舞蹈老師示範暖身操，帶領準備起走的民眾動動筋骨，民眾在盛開的櫻木花道下散步健行、互拍美照打卡，享受台中初春暖陽的洗禮，也在精采的音樂、舞蹈表演，度過一個美好假日。

立法院副院長江啟臣、台中市政府民政局長吳世瑋、文化局長陳佳君、新社農會總幹事羅文正、新社區長林淑惠等官員，18日出席力挺「新社櫻花季」這個品牌，向全國民眾推廣在地優質農特產品(葡萄、枇杷、香菇)及觀光休閒產業(民宿、景觀餐廳、休閒農場)，邀請民眾到新社親近大自然，走春賞櫻、刺激消費及支持在地農民。

吳世瑋表示，中市府多年來致力於提升新社區在地觀光發展，從民國90年代起開始遍植山櫻做為行道樹，在農曆春節前後，2萬多株山櫻齊放、艷麗奪目，將新社裝扮成粉紅色的夢幻國度；自101年起，新社區公所每年舉辦櫻花季相關活動，不僅促進在地觀光休閒產業發展，也鼓勵民眾多到戶外欣賞這個季節獨有的美景！

尤其近幾年來，新社區觀光休閒產業如雨後春筍，許多商家以所處地勢打造幽美宜人的景觀餐廳，結合在地資源行銷在地文化、觀光、美食等特色，吸引外地遊客進入，同時帶動當地各項產業經濟發展。

櫻木花道健行路線全長約2.3公里，沿途經過2個近期重要建設及公共設施，其一是「興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程」，去年10月完工，總長約2公里，改善項目含增設屏障式人行道、紙模壓花地坪、公車停靠站等，有效提升道路品質及增設人行環境空間。

另一個是「櫻花特色共融遊戲場」，復盛公園腹地約5.5公頃，擁有豐富植栽及大片綠地，公園緊鄰知名賞櫻步道及其他公共設施，去年11月規劃增設6.3米高櫻花主題溜滑梯、鞦韆、攀爬架、沙坑、照明、無障礙步道等體健設施，預計上半年開放，期許成為山城地區最高且最美的溜滑梯，搭配周邊天然美景，讓民眾在遊憩間也有徜徉於大自然的感受。

今日藝文表演邀請迷火佛拉明哥舞團，推廣西班牙舞蹈之美；南投在地年輕樂團-流浪盒子，主唱蕭柏得透過乾淨嗓音及甜美笑容，分享積極正面的樂音；MOMO親子台的櫻花姊姊，透過帶動舞蹈方式，邀親子互動。

為推廣在地藝文團體，還邀請黑皮家族薩克斯風樂團、大南長青會非洲鼓班2組表演團體，讓遊客更了解新社區藝文特色；活動會場還有套圈圈、彈珠台及趣味釣魚等懷舊親子遊戲，重溫兒時回憶。