新竹市與新竹縣竹北市近日分別舉辦燈節活動，有網友在臉書貼上兩地的視覺主燈與周遭地景照片，網友回應沒比較、沒傷害，有網友甚至指竹北燈節700萬、竹市燈節950萬，高下立判；新竹市政府18日則回應表示，該圖片是斷章取義，竹市活動是包含櫻花季活動，籲勿片面解讀。

竹北市公所日前公布2024年燈節內容，活動為期17天，設置6大主燈區，活動有美食創意市集、元宵音樂晚會，總經費為700萬元，而網友則以此拿來與新竹市花費950萬的燈節作比較。

對此，新竹市政府表示，相關圖片明顯斷章取義，新竹市燈節預算950萬元，包含1大主燈及7組輔燈，並於護城河、新竹公園擺放花燈及特色裝飾，這些在網路製作的圖片皆未呈現出來，且950萬元的預算不僅是舉辦元宵燈會活動，還包含了新竹公園的櫻花季，呼籲部分粉專及網友勿片面解讀，造成誤解。

市府指出，新竹市辦理過好年活動已延續多年，前2年光是辦理新竹過好年及元宵活動預算約830至870萬元，僅沿護城河設置6組燈飾。

而今年過年期間適逢2月新竹公園櫻花季，因此特別將燈區範圍擴大，沿護城河延伸到站前廣場及新竹公園，共設置1大主燈及7組輔燈，燈節總經費為950萬元，除主燈高8米、基座3米且基座可轉動，還有小提燈製作、七色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且此次燈區策展範圍延伸至新竹公園，還包含元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫。

市府強調，今年新竹市燈節不但將各項活動整合為一系列的慶典，範圍也更加擴展，還請到國際燈藝大師黃文全操刀設計，絕無經費不合理之處，盼部分粉專勿斷章取義、誤導民眾。

市府表示，新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會展期至3月10日，燈會主燈「福氣龍好」位於東門城，由國際燈藝大師黃文全操力設計，與迎曦門互相輝映。

此次除主燈外，以7色彩虹為概念打造7色獨具特色輔燈，坐落於市區護城河沿岸，有象徵新生的紅色「好運龍life」、彰顯童趣的橙色「乘風飛翔」、代表閒適的黃色「徜徉雲端」、展現自由的綠色「玩轉新竹」、台灣國寶級首席玻璃藝術家大師林瑤農工藝的藍色「玲瓏玻光」、與新竹市各小學共同創作的靛色「彩繪新竹」、以及最後作為護花使者的紫色「花現龍蹤」。