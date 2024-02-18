台灣網紅近來頻頻惹事，先有超哥跟Toyz的「超派事件」，如今晚安小雞更鬧到國際版面，就有網友忍不住詢問，為何台灣這麼多「8+9」網紅，鄉民嘆氣「台灣人就是愛這味」，更直言最該檢討的是觀眾。

網友在PTT八卦版發問「為什麼台灣這麼多+9類型的網紅」，不滿說犯罪集團愛詐騙就算了，連網紅都愛詐騙，弄一堆造假、撞鬼影片，現在自導自演詐騙集團綁架自己，丟臉到全世界。他舉Toyz、超派、勾惡、阿鬧、鳳梨等人為例，每個不是+9就是有在混，到底為何台灣這麼多+9網紅？

鄉民紛紛留言：「反映台灣人的個性啊」、「還有滿坑滿谷的+9民代咧」、「+9電影也都賣得很好啊，有基本盤」、「你看那些賣海鮮的主播主就知道」、「事實就是他們賺到手軟」、「政治人物都一堆黑道了，網紅+9不是剛好而已」、「因為+9最有空在那邊看直播」。

不少人更點名問題就是觀眾：「觀眾養出來的」、「不就是有人看才會去做」、「低端比你想像的還多」、「台灣+9比工程師還多」、「不如問那些人都誰在看跟訂閱的」、「這些人粉絲還這麼多，真的可悲」、「比瞎妹迷南韓藝人還難理解」、「要怪就怪那些觀眾跟粉絲」。