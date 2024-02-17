一名海軍陸戰隊99旅高姓上兵在退伍前3天，在寢室與另2名同袍喝酒慶祝退伍，因喧鬧聲太大，旅部科長及值星班長、安全士官共同前往制止，高員竟當場嗆聲「拎北混XX茶行的，我們專門處理社會事，我要退伍了沒在怕的啦」、「找黑道在營區外堵你」，鍾姓科長事後報警提告，高員事後賠償8萬元和解，仍依恐嚇上官罪判拘40天，得易科罰金。

根據判決書，陸戰隊99旅高姓上兵於110年8月27日1時許，高員與同旅另外2名同袍在寢室內慶祝即將退伍，由於大聲喧嘩，當時後勤科鍾姓少校聞聲，與安全士官及值星班長前往該寢室瞭解。

未料高員竟當場對鍾姓科長恐嚇「你混哪裡的啦，拎北XX茶行的啦，我老大混黑道的，我老大叫米粉啦，我們茶行專門在處理社會事的，反正拎北要退伍了沒在怕的啦」、「找黑道在營區外堵你」。鍾姓科長感到畏懼，立即對他提告。

高員開庭時辯稱，我沒有恐嚇科長，也沒有說要「找黑道在營區外堵你」。辯護人則辯稱高員當時狀況已經酒醉，如果有講到類似恐嚇的言語，只是酒醉的氣話而已，且科長案發後還有主動與高員接觸，可見他無因此而心生恐懼等語。

但法官傳訊當天在場的另外三名士官兵，確實都有聽聞高員說「在營區外堵科長」。

法官審理後認定，高員案發時為現役軍人，本應遵守法治及紀律，卻因細故與長官發生爭執，竟未能克制情緒，任意出言恐嚇上官，對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，亦造成長官心生畏懼，考量高員與長官以8萬元和解，科長也請求對高員從輕量刑，依陸海空軍刑法「恐嚇上官罪」判拘40天，得易科罰金，可上訴。