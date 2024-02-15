新北市新店警分局年節期間於北宜公路執行防飆勤務，12至14日2天內陸續查到6部雙B貼牌車違規跑山，其中2位車主使用偽造牌照，警方扣牌、開罰，並依法送辦。6部雙B轎車被移置坪林派出所外停放，路過民眾見狀驚呼「有如名車展覽會」。

新店警分局坪林所12至14日間在北宜公路執行防飆勤務，陸續攔查6部因車籍與外觀不符的車輛，經查車身號碼發現均為俗稱貼牌車。分別是25歲陳姓男子駕駛白色賓士C180 Coupe、25歲陳姓男子駕駛黑色BMW 320、23歲陳姓男子駕駛黑色BMW 535、30歲黃姓男子駕駛黃色賓士C63、38歲郭姓男子駕駛白色賓士 E300及43歲張姓男子駕駛銀黑色BMW M2。

6部雙B轎車總價破1500萬，一字排開，全部停在派出所外，許多路過民眾驚呼連連，紛紛拿起手機拍照錄影。（新店警分局提供）

警方攔查6部雙B轎車掛假牌跑山，依法扣牌，並移置坪林派出所外停放，路過民眾見狀驚呼「有如名車展覽會」。（新店警分局提供）

警方指出，其中5部屬於吊扣期間、1部已向監理站報停駛，當中賓士C180、BMW 535使用偽造牌照，除依道交條例第12條扣牌並當場移置保管外，吳、陳2男使用偽造牌照部分依行使偽造特種文書罪移送法辦。

新店警分局坪林所12至14日間在北宜公路執行防飆勤務，陸續攔查6部因車籍與外觀不符的車輛。（新店警分局提供）

6部雙B轎車總價破1500萬，一字排開，全部停在派出所外，許多路過民眾驚呼連連，紛紛拿起手機拍照錄影。

新店分局表示，為維護大眾行車安全，警方將持續執法作為，同時呼籲用路人確實遵守相關法規，以免荷包失血。