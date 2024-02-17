2024台北燈節今登場，展區橫跨捷運西門站到北門站，但有網友發現展區一組展示「民間信仰」的人型燈莫名有點陰森，分享到網路後甚至有網友怕爆，直呼「還以為中元普渡提前到，這是地府一日遊嗎？」；為此台北市長蔣萬安今日特別臨時新增行程，前往欣賞該燈組，不僅為其「平反」還大讚眾神明保佑大家，也祈求一切順利平安，寓意非常好。

蔣萬安表示，這就是網路上討論熱度很高的燈組，眾神明保佑大家，也祈求一切順利平安，寓意非常好，自己也特地新增行程要來跟這組燈組自拍。

蔣萬安欣賞學生組花燈。（黃敬文攝）

他說，這個競賽展區就是歡迎有興趣製作燈飾的學生、民間團體和以及工作室一起來參展，並尊重原創者發想創意，利用燈節期間到競賽展區展出，所以大家可以看到呈現傳統在地的文化、民俗等。

蔣萬安說，這次燈節展區規畫是從中華路沿線到西門商圈、北門，所以有各式各樣的燈飾，包含友好城市也參展，日本、韓國、上海，各國際城市的作品，也有知名的藝術家小松美羽等令人驚豔的作品，呈現台北市是多元開放創新包容的城市。

他直言，今年的主燈很漂亮，整個龍的造型在晚上燈光投射出去，自己個人覺得非常漂亮，雖然中華路、北門各個國際藝術家、燈組其實都覺得都有非常不同的風格，「但今天最紅的就是這組」。

另外該燈組有個人型花燈被網友認為像台中市長盧秀燕，蔣萬安也笑稱「盧市長漂亮多了」，之後也與該燈組自拍留念。