佛光梁瑜玲單場傳出5助攻。（大專體總提供）

尋求UBA公開女一級5連霸的衛冕軍世新大學女籃，18日在112學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽以97比56擊敗上季第4佛光大學，在基隆體育館進行的6強複賽笑納2連勝，加上預賽開季迄今13連勝、跨季20連勝。

此役世新女籃一路領先勝出，教練王宣雲說，攻守回歸正常，宋瑞蓁14分、蔡佑蓮12分，外援吉芙28分、17籃板「雙十」，過程行禮如儀，看以很平凡的一場比賽，對兩隊而言，卻各是不同的習題，因這不僅是世新繼預賽後本季2連勝佛光，更是跨5季對戰的11連勝，且這11連勝來得超戲劇化。

累計1勝1敗的佛光，李宜樺攻下15分、黃意娟10分，大一菜鳥潘姿佑繳出生涯最高的4火鍋，教練楊淑淨說，球員積極度不夠，雖吞跨5季對世新11連敗，但碩二後衛「一姊」梁瑜玲，重返9年前她仍是高市七賢國三生，寫下JHBL國中聯賽女甲史上「大三元」第一人的「幸運寶地」基隆體育館，率領佛光1分逆襲北市大，想要拚從99學年起連14季、隊史15度晉級UBA公開女一級4強，機率不低。

賽後綽號「小Q」的梁瑜玲笑說：「基隆體育館的確是我的幸運地，有當年的七賢拿亞軍、個人大三元，才有後來的高中、大學3連霸，也改變了我的籃球生涯。」