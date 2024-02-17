112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽，17日起首度移師基隆市立體育館，將連打5天15場，取前四名晉級下月22至24日臺北小巨蛋決賽，首戰尋求五連霸的衛冕軍也是預賽第一世新，打了罕見低檔的上半場，前兩節35比39落後給吊車尾首晉六強的預賽第六美和科大，也是本首度上半場輸給對手，第三節初靠大二後衛宋瑞蓁連拿5分，含42比41的超前「三分打」，才次第翻轉戰局，最終87比67比預期辛苦贏球，複賽第一勝到手，

外加預賽11連勝，世新開季迄今已12連勝，持續唯一不敗，連結上季複賽5連勝、小巨蛋決賽2連勝，跨季更已19連勝，儘管攻守都堪稱本季最彆腳的一役，依然展現封后連霸的超強戰力。

因複賽與農曆春節太接近，世新全隊留營過年，除夕係在餐廳圍爐，但今天複賽首役表現不甚理想，賽後總教練何正峰的一貫精神講話並未拉很長，他說：「一來首度在基隆比賽，昨天雖有先練球熟悉場地，但明顯還不適應，二來含年後左腳踝扭傷的林妘樺在內，多人都有傷在身，戰力小受影響，最後就是還在調整，因而不忍苛責球員。」

上季冠軍賽MVP宋瑞蓁先發27分鐘拿19分，以及生涯最多的11籃板，繼預賽對北大22分、11助攻後，UBA兩年來第2度「雙十」，外帶7助攻、4抄截，全隊最稱職的本土球員。

宋瑞蓁說：「這是我打球以來第一次在營過年，印象中，高一菜鳥球季只放除夕一天假回家圍爐，隔天大年初一就收假，回球隊練球。」她說，第一場或許隊友還未完全進入狀況，自己則還OK，不受場地或其他因素影響，但失誤的確多了點。

宋瑞蓁之外，外援吉芙24分22籃板首度「雙20」，以及5阻攻、3抄截，李盈潔11分，張家瑄、趙云楓、邱群琋各8分。