PLG台北富邦勇士18日主場迎戰新竹御頂攻城獅，替補後衛賴廷恩全場7次抄截，締造PLG本季單場新高紀錄，也幫助勇士隊102比97氣走攻城獅，維持戰績排名第3。

勇士隊此役得分點分散，陸續都有球員在進攻端貢獻，共7名球員得分雙位數，先發塞瑟夫17分，沛登13分，周桂羽跟強森各贊助12分，賴廷恩、林志傑與簡廷兆都是10分，賴廷恩並有4助攻、7抄截，10分是個人本季單場新高，抄截數則是聯盟本季新高，距離賽史紀錄則差3次，為新北國王曼尼高在2023年3月11日締造的單場10抄截。

賽後賴廷恩表示，自己上去就是做好防守，在轉換快攻時把速度打快，從前一天的失敗中繼續去改進。

富邦勇士總教練許晉哲認為，賴廷恩近況還不算特別好，因為2月上旬也因為傷勢休了一段時間，本周球隊有評估他和洪楷傑能否上，不過球隊需要控球，而且和其他隊友從二號位轉型成一號位不同，他是隊上唯一控球出身，大學時期對他的觀察也看到他在一對一持球時有抄球的能力，也期許他能再進步。

攻城獅輸掉這場後，戰績從賽前的第4掉到第5，新教頭密特羅維奇指出，球隊上半場失分太多，下半場加強防守且有更多拚搶，一度有機會贏球，儘管輸球，也從中發現問題，回去再做修正。

攻城獅後衛高國豪則說，自己上半場在進攻端有侵略性、攻下了12分，但球隊上半場被對手勇士得太多分，自己也出現一些一級失誤，是要再修正的地方，雖然有機會贏球卻沒把握住，但輸球不是壞事，再從中調整、改進。