中華男籃代表隊下周要在亞洲盃資格賽，對決紐西蘭與菲律賓，但是隊長「台灣飛人」劉錚對此感到憂心，昨天（15日）在臉書粉專貼文表示，球員幾乎回母隊準備各自聯賽，留下訓練只剩6、7人，完全不像是要比賽的球隊。台灣網壇一姐謝淑薇則是留言：「什麼！你們竟然還有保險！！！」吸引近2000網友按讚。

劉錚貼文表示，這樣真的是一支準備要比賽的球隊嗎？訓練只剩6、7個人，全部都回去母隊準備各自聯賽的比賽，而且還都是全新的人，感覺就像是臨時組湊有意願的人打這個比賽。

謝淑薇留言吸引近2000人按讚。（翻攝劉錚粉絲專業）

劉錚還說，印象中以前的中華隊，是帶著很多人的期許出去比賽，輸了，技不如人，回來再多練，但現在，是連前面的準備都不足了，更別提大家都關心的保險問題，再浪費大家為這支球隊付出的努力以及時間，以後真的沒人要來了。

劉錚的貼文引發關心台灣籃球的網友注意，已有2.3萬人回應，並有1400則留言，日前剛包辦澳網雙冠的謝淑薇也在下方留言，「什麼！你們竟然還有保險！！！」網友也回應謝淑薇的留言，「自己買，比較保險」、「靠自己最實在」、「真替體育選手感到心痛」。