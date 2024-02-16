【全程字幕】瘦肉精食安風波！國民黨擬開臨時會遭柯建銘批作秀 柯志恩自信喊：韓院長會取得三黨共識

台糖肉品農曆年前被檢出瘦肉精，國民黨立院黨團要求立院提前召開臨時會，但被民進黨團總召柯建銘批評，不要為求表現而衝過頭，還酸會期已開始、無臨時會空間，建議去問立院祕書長周萬來。國民黨立委柯志恩昨(15日)反嗆，全民都非常關心食安，韓國瑜院長應該會取得三黨最大一個共識。

國民黨立院黨團將提案召開臨時會，要陳建仁17日專案報告，但柯建銘15日在臉書酸，臨時會是休會期間在開的，2月1日立法院第十一屆第一會期已經正式開始，沒有開臨時會的空間，並要藍營去問問韓國瑜特別請來當立院祕書長的周萬來；柯建銘稱「問周萬來祕書長就好」，也批國民黨不要為求表現而衝過頭。但老柯也有提出兩種方案，一是「韓國瑜院長重新召開黨團協商，提前開議」，二是「朝野協商2月20開議日，邀請陳建仁來立法院做食安專案報告」。

對此，柯志恩指出，食安議題不單單只有台中這一包瘦肉精的問題，她認為韓院長應該會取得三黨最大一個共識，看看是不是要加開臨時會或者是有其他方式。柯志恩認為，立院三個黨團應該都會有透過跟韓院長的一些溝通協調，進而做出最好的一個決定。