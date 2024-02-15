立法院即將在20日開議，有報導指出，為保護立法院長韓國瑜，國民黨已點名黨內體格壯碩的立委擔任韓的「左右護法」。台灣大學政治系教授左正東表示，韓國瑜之所以能夠贏得人心，是因為他很能夠化干戈為玉帛，主要還是以理服人、以道治人。

左正東14日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，未來立法院應該精彩可期，武的、文的都應該要有所準備。但主要還是以理服人、以道治人，其實韓國瑜能夠贏得這麼多人追隨他很重要的功夫，就是他很能夠化干戈為玉帛，這大概是民眾最期待韓國瑜在未來這一年為立法院端出的大菜。

左正東接著指出，立法院未來會有很多新的法案需要討論，像現在國民黨有不少立委都在談，未來要推動什麼重要法案，但是這些法案要能通過，最後還是要透過黨團協商、還有院會一搏，所以韓國瑜的關鍵角色就在這裡。

左正東更點出，有什麼樣的立法議程，最後再黨團協商，經過院會階段，要怎樣讓它過關，都要為最壞的做準備，也要為最好的做打算。他甚至強調，怎樣掌握人心可說是最關鍵。