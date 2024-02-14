杜姓男子大年初三（12）日晚間11點多，冒然在永和中山路一段街道上施放煙火，當煙火點燃後，行人受到驚嚇，車輛也紛紛閃避。警方獲報，掌握施放者身分，通知杜男到案，警詢後依社會秩序維護法第72條妨害安寧裁罰，並函請消防單位依爆竹煙火管理條例處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

警方指出，12日晚間近11點半，接到民眾報案，有人在永和中山路一段、永平路口放煙火。當警員趕抵，確認現場無起火、災損、人員受傷，查訪現場民眾表示不知是何人施放煙火。

警方調閱監視器，發現晚間11時25分及13日凌晨0時30分有男子於大馬路上施放，以車追人掌握身分，發現為杜姓男子施放。立即通知杜男到案，依社會秩序維護法第72條妨害安寧裁罰，另杜男施放爆竹煙火行為，將函請消防單位依爆竹煙火管理條例處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

永和警分局呼籲，市區燃放鞭炮應遵守相關規定，違者可依「爆竹煙火管理條例」處3萬元以上15萬元以下罰鍰。