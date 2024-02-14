年後轉職潮來了，一位男網友分享，他是清華大學碩士畢業，在傳產公司工作3年，自認學經歷還不錯，但接連面試8家公司都槓龜，直到第9家的面試主管告訴他「被問離職原因，一昧抱怨前公司不好，很容易給人不好管理的印象，很容易被刷掉。」他聽取建議，改變面試的回答，結果立刻就收到錄取通知，讓他超驚喜。

一名男網友近日在PTT上分享，大學畢業先去當兵，沒想到退伍遇到2008年的金融海嘯，導致找工作非常不順利，回鍋念研究所，直到2011年從清大的研究所畢業才開始工作，出社會多年做了不少工作，最近剛從工作3年多的傳產公司離職，本以為以他的學經歷，應該可以很快找到工作，沒想到卻不是很順利。

男網友表示，他投了許多履歷，也收到不少面試通知，但面試了8家公司都沒有下文。直到面試第9家旳，主管與他閒聊，詢問他面了幾家公司，離職原因都怎麼說，原PO才了解自己一直沒收到錄取通知的原因。

男網友說，他前一份工作是在傳產公司當工程師，雖然公司每年營收都創新高，但主管常提出不合理的要求，規劃各種奇怪的稽核項目，一周要他交5份報告，之後還要求工程師們掃地，或有客人來訪要拿菜瓜布刷地，讓他忍無可忍，最後直接提離職。

男網友指出，每次面試被問到為何離職，他都照實講，結果面試第9家公司的主管聽了猛搖頭，直呼就算前公司很爛，但面試的時候一直抱怨前公司「一張錄取通知都拿不到」，因為這樣的行為很容易讓人覺得，未來恐會不好管理。

男網友表示，本來他對面試官的說法存疑，但下一次被問為何離職時，他轉換說法，也不抱怨前公司，結果竟然立刻收到錄取通知，讓原PO大嘆，面試就是流程，「你演戲，面試官也演戲」。此外，若面試官問有沒有額外的問題想知道，一定要試著擠出問題，可以提升錄取率，最後就是要保持樂觀的心態。