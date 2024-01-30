年關將近，不少人考量要不要轉職，一名網友在PTT發文透露自己的面試經驗，他應徵文字客服被老闆提問「你都幾歲了，怎麼還會想來做30K的工作？」當下他照實回答，隔天馬上收到錄取通知。

原PO指出，他年紀很大了，不過打字速度很快，近期去應徵購物平台的文字客服，工作內容只要負責回顧客訊息，面試時被老闆詢問「你都幾歲了，怎還會想來做30K的工作?」，他則回答「30K和50K沒兩樣，反正也買不起房，所以我寧願做30K，且壓力比較低的工作」，老闆聽了也反駁不了當場沉默，結果原PO面試隔天就收到錄取通知。

網友紛紛表示，「我覺得你的回應挺有智慧」、「因為你講得有道理，說到面試官心坎裡」、「慾望不大確實選輕鬆的就好」、「100K也追不上房價，不如躺平」。

該則貼文引起許多人共鳴，也有網友說「懂你的感覺，多少錢做多少事，30K就是準時上下班，手機下班關機，完全不用鳥老闆」。