《炸裂吧！女孩》節目播出已一個多月，24位女孩們從互不相識，一起經歷各項炸裂任務、分組競賽，到現在已培養出團隊革命情感！上週女孩們不只接獲新的「炸裂任務」，同時也得到一份來自永慶房屋的「炸裂驚喜」！永慶房屋兩位經紀人花菲與張希裴帶著熱呼呼的帕尼尼與飲料到《炸裂吧！女孩》拍攝現場探班，為女孩們加油打氣，暖心的驚喜讓女孩們直呼：「太幸福啦！」

花菲與張希裴兩人皆在永慶創造自己的炸裂時刻，花菲7年前從餐飲業跨行轉職到永慶，一路從房仲新人蛻變成超級業務，早已是百萬年薪的常勝軍，更為自己打造理想的優質生活！張希裴則為追求事業突破，從百貨銷售轉向挑戰房仲業務，成功幫客戶實現人生買房夢想，獲得的成就感是其他銷售工作得不到的寶貴經驗。因為共感為了夢想而努力奮鬥的心情，花菲及張希裴來到《炸裂吧！女孩》拍攝現場幫女孩們應援，為女孩們在節目中贏得自己的榮耀時刻喝采。

永慶房屋準備熱呼呼的帕尼尼與飲料，為女孩們加油打氣。圖/永慶房屋提供

永慶師徒制草莓也大讚 對零經驗新人友好

花菲與張希裴兩人合作發放餐點超有默契，引起《炸裂吧！女孩》成員草莓的注意，一問之下才發現原來永慶房屋有師徒制！張希裴笑著說：「我到永慶報到的第一天開始就有一位專屬師父，師父會根據徒弟的特質、個性，客製化適合我的培訓計畫，雖然我過去沒有房仲經驗，但在師父的帶領下成長很快！」

永慶房屋兩位經紀人花菲與張希裴，驚喜現身《炸裂吧！女孩》拍攝現場探班。圖/永慶房屋提供

草莓露出羨慕的表情說：「好棒的師徒制喔，就像我是獨生女，其實不太擅長聊天交朋友，但我想繼續站在表演舞台上！所以我才參加《炸裂吧！女孩》挑戰自己，認識了一群共同努力的夥伴，錢姐也跟師父一樣，教我很多事情，在這裡有家的感覺，你們一定也是這種感覺吧？但我印象中業務工作時間很長很辛苦？」

「沒錯！你說的對，在永慶就像大家庭一樣，業務工作不用自己一人扛，而是團隊一起合力完成。工作時間長這倒不會，因為我們是『彈性工作8小時』喔，可以選早上9點、10點或下午1點上班，打破大家對房仲爆肝工作的刻板印象，我們店經常下班後一起聚餐、假日出遊，工作上互相支援，下班後還可以一起去吃美食！」花菲分享。

你的全力以赴 永慶力挺相助

永慶房屋力挺有夢想有目標的追夢者，秉持「你的全力以赴，永慶力挺相助」精神，透過支持《炸裂吧！女孩》節目鼓勵大家挑戰自己，創造自己的炸裂時刻。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋規劃完整的薪獎福利制度，經紀人除了底薪與業績獎金外，每人每年還有250萬的幸福成家基金可以爭取，2024年持續保障業務新人前12個月每月五萬收入，還有求職貼心福利，可以年前先面試卡位，年後再報到！歡迎有意投入房地產專業的求職者一起加入永慶的行列。