大陸紅人「Papi醬」（本名：姜逸磊）因逗趣的變聲影片獲得超高人氣，被封為「2016年第一網紅」，最近有網友發現她竟然出現在王家衛導演的電視劇《繁花》，且妝造與演技都不輸給專業演員，令網友們另眼相待。Papi醬近日接受訪問談及接戲的過程，坦言自己抱著見世面的心態去見大導演，沒想到被王家衛一眼看中。

Papi醬最近接受採訪談及接拍《繁花》的經過，她當時剛生完孩子四個月，狀態並不是太好且整個人都是腫的，很猶豫到底要不要接戲，經紀人告訴她就去試試看，畢竟平常只能透過電視見到王家衛導演這種傳奇人物，就去當作見世面，Papi醬被經紀人說服後便同意了，她如約接受面試後想說就此結束，但沒想到王家衛問她：「你甚麼時候能來上海？」便確定由Papi醬出演該腳色，她回程的途中整個人懵了，拉著經紀人說：「怎麼辦呀，我們不是走過場啊？」完全沒想到自己竟然能得到進劇組的機會。

此外，Papi醬被問到如果電影版《繁花》再一次找她接演，她會答應嗎？Papi醬毫不猶豫的回答：「當然會，這輩子有這樣機會就已經很滿足了，但還有第二次機會，那還得不笑死。」Papi醬也坦言，自己對演戲沒有甚麼癮，去面試真的只是去見識，「哪怕只有一場戲，對我來說那也足夠了。」

逗趣的是，Papi醬如同其他實力派演員胡歌與唐嫣一開始都不懂王家衛導演的指導，「一開始真的不知道該怎麼演，導演一開始並沒有跟我說得很清楚，腳色到底是個怎樣的人，進組前大綱和劇本都沒有」但她還是抱著積極的態度表示：「我來很多遍的時候，就會想哎呀大家都來很多遍，沒關係的。」

對於Papi醬為何能夠入選《繁花》的劇組原因眾說紛紜，有人提及她本來就是科班出身，畢業於中央戲劇學院導演系，更曾為演員周冬雨提供論文指導，且她的演技收穫許多網友的盛讚，紛紛表示：「我們papi醬一直都是集才華與美貌於一身的女子啊！在王家衛導演的《繁花》裡，演技可圈可點，這個跨界我是服氣的！」、「有實力的人，不管走到哪都是被人搶著要的。繁花演的還是不錯的」、「papi醬本就是科班出身，有才華有演技，也很努力，能面試上很正常！」、「我覺得演的挺好的」