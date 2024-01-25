「特務越厲害，謊言越精彩。」來自導演馬修范恩天馬行空、別具一格的想像力，《機密特務：阿蓋爾》是一部機智幽默、腦洞大開、全球走透透的諜報驚悚片，台灣將於1 月31日(星期三)隆重獻映。

《機密特務：阿蓋爾》於1月25日釋出精彩花絮，片段中演員提到說：「這部電影真的很瘋狂，故事很酷，但因為導演是馬修范恩，所以用極度誇張方式來呈現，並以有趣的方法結合現實和奇幻元素，顛覆你所知道的諜報電影，處處都是驚喜，絕對令人意想不到，而且絕無冷場。」

導演馬修范恩說：「我的主要動機是創造一個引人入勝的故事，並且不打算重新塑造這種電影類型，而是提供一個新鮮的視角。我執導這部電影的時候就像一個觀眾，會去思考我想要看到什麼，或是我可以融入什麼出人意表的元素讓這部電影感覺具有新意。此外，美感絕對是關鍵，小時候看詹姆斯龐德《007》系列電影的時候，覺得自己也在冒險，去到從未去過的地方，見到從未見過的人物，那是一種令人驚奇的感覺，我也試圖在這部電影中重新呈現那種感覺。」

「我想要找到令觀眾出乎意料的演員人選來主演--布萊絲達拉斯霍華和山姆洛克威爾。」導演馬修范恩說：「當你總是看到同樣的演員演出這種諜報類型片之後，看到你完全沒有想過會演出這種電影的演員，絕對會有很大的新鮮感。就像觀眾看到溫文儒雅的英國男星柯林佛斯在《金牌特務》中在一間酒館裡面用俐落的身手打爆一堆人的時候，他們都覺得超開心和超過癮，於是我們就決定要延續這個傳統。」

這部電影的劇本也馬上讓布萊絲達拉斯霍華感到驚艷，她說：「這是一部你從來沒看過的諜報驚悚片，我在看劇本的時候根本無法相信這一切。我當時在想：『我覺得我可以飾演這個角色。』然後我又想：『等等，我覺得我就是這個角色。』身為一名年滿四十歲的女演員，並不是每天都有得到這種角色的機會，這感覺就像是一個小小的奇蹟，這個角色充滿了趣味，真的很令人滿意。這也是我讀過最棒的劇本，艾莉更是我有機會演出最棒的角色。」

「你不會馬上想到山姆洛克威爾會是一名特務，那其實就是當一名特務最關鍵的要素。」導演馬修范恩說：「在《金牌特務》系列或是詹姆斯龐德《007》系列電影中的間諜通常都穿得光鮮亮麗，但是在這部電影中，山姆的角色故意走相反的路線，他刻意要天衣無縫地融入他的周遭環境，絕對不會鶴立雞群、引人注目。」山姆洛克威爾一直以來都很喜歡導演馬修范恩的作品，他說：「馬修很喜歡呈現經典的主題，像是賣花女或是灰姑娘，他會敘述這種故事，但是會用一種很棒的黑色幽默呈現。」