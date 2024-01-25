台灣電影在國際影展上再創佳績，以《公鹿》入圍第60屆金馬獎最佳劇情短片的朱建安，同一部作品於美國時間1月23日美國日舞影展榮獲國際劇情短片單元評審團獎。全球影人再度見證台灣電影的創作蓬勃能量，成為繼2022年《夜車》後，再度讓台灣名列國際舞台之冠。亞洲日舞影展主辦單位表示，非常開心台灣影片能再度獲獎，由於2023年在台灣舉辦的亞洲日舞影展短片競賽，才有機會將台灣優秀新銳短片導演推進美國日舞影展，成功獲得評審大獎。

除了這一令人振奮的好消息，令全台電影愛好者及電影人期待與關注，以非營利組織身分倡導獨立電影的「亞洲日舞影展」，也將於今年8月份再度於台灣舉行，屆時將邀請重量級國際級影人來到台北，現場與台灣創作者分享電影拍攝經驗，不論是想要近距離與大師交流的電影工作者或是影迷，絕對不能錯過這個難得的盛宴。

朱建安編導作品《陀陀》曾獲2023年亞洲日舞影展短片競賽首獎，同年再以《睿的鹿世界》入選高雄電影節短片競賽，更以《公鹿》一片，入圍第60屆金馬獎最佳劇情短片。這次的獲獎對朱建安來說是一個意外的驚喜，並表示，能從有演員、導演、製片人多重身分的丹尼爾·普迪（Daniel Pudi）手中接過獎牌，真的是非常的開心。對於這次得獎，朱建安也特別感謝拍攝團隊成員，雖然人力很精簡但如果沒有團隊夥伴們的支持和才華，是沒有辦法完成。及彰化二林鹿世界觀光牧場與演員們，《公鹿》與《陀陀》好幾個月的拍攝過程中，感謝大家的全力協助，才能讓這些作品能順利問世。

提到未來拍攝計劃，朱建安透露今年將製作一到兩部的短片和一部長片。以田野調查的方式，探討「醫院太平間、禮儀公司、紙紮屋」相關主題，並深入探討這些行業中小人物生活百態，打破對這些行業的既定印象，並探討有關生死、宗教等議題。

一同參與這次盛會的《公鹿》的攝影師廖鏡文分享了使用16mm底片的獨特體驗，並強調了在有限資源下如何精準呈現導演心中的畫面的挑戰。聲音設計師林延融則表示，導演提出的關於男人、男子氣概和父權的概念讓他深受啟發，希望透過聲音和畫面讓每一個角色都能釋放出情感，令觀眾久久難以忘懷。

以非營利組織身分倡導獨立電影的「亞洲日舞影展」即將於今年8月再度在台灣舉行。這場影展不僅是電影工作者近距離學習交流的絕佳機會，更是全台電影愛好者期待已久的盛事。屆時，亞洲日舞影展將邀請國際級影人來到台北，現場分享電影拍攝經驗，無論是電影工作者或影迷們，絕對不能錯過這個難得的盛宴。此次影展將再度成為國際影壇的焦點，讓更多人看到台灣電影的優秀表現。