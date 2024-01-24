亞洲盃足球賽展開第3輪賽事，C組球隊巴勒斯坦23日以3比0徹底封鎖香港，收下3分積分，也確定將以分組第3晉級，這也是巴勒斯坦隊史首次獲得16強門票。

C組球隊實力強弱明顯，伊朗是小組中唯一參與上屆世界盃的隊伍，沒有意外以2連勝直接晉級，香港則連吞2敗，排在第3的巴勒斯坦要和阿聯酋力爭分組第2晉級，雖然兩軍相差3分，但巴勒斯坦小組最終戰交手最弱的香港，是全取3分的好機會。

巴勒斯坦前鋒達巴格（Oday Dabbagh）上半場就完成梅開二度，下半場再靠著昆巴（Zeid Qunbar）再下一城，香港比賽尾聲罰12碼失手，巴勒斯坦輕鬆取勝。另一邊的阿聯酋以1比2不敵伊朗，讓巴勒斯坦同以4分積分追上，但與阿聯酋比較淨勝球差後，仍落於分組第3，所幸大會將採6組中，4個積分最優的小組第3名出賽，巴勒斯坦得以順利闖進16強。

去年10月，以色列和巴勒斯坦的恐怖組織哈瑪斯爆發戰爭，哈瑪斯在以色列南部屠殺約1200人，並挾持了253名不同年紀的人質，以色列隨後進行報復行動，根據統計，加薩走廊已經超過2萬5000人喪生，其中包括被誤殺的平民，巴勒斯坦部分球員也在以巴衝突中失去親人，他們在賽前表示，希望能拿下勝利，替家鄉受難者提供一些安慰。