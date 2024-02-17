福爾摩沙夢想家洋將馬布爾打出來台後代表作！馬布爾17日全場投18中13，含三分球投8中5，攻下加盟夢想家新高36分，另有5籃板、5助攻，幫助夢想家96比73輕取地主台北富邦勇士，除了拿下3連勝，夢想家也以13勝6敗戰績獨占聯盟龍頭，跟排名第2新北國王之間勝差只有0.5場。

雙方上半場打出防守大戰，打完首節，夢想家僅以19比17領先，兩隊得分都沒破20，但夢想家洋將馬布爾率先殺出，接連投進三分外線，夢想家也靠他半場就摘20分帶領，打完上半場52比42領先，勇士半場只有簡廷兆得分上雙，他拿11分。

勇士下半場意外換成「雙老」林志傑、蔡文誠先發，主控也換賴廷恩，反讓夢想家一口氣拉開領先差距到14分，勇士總教練許晉哲只能趕緊把簡廷兆、周桂羽與石博恩等人換上，但打到前3節，勇士仍以61比72落後，雙方得分最高的仍是馬布爾24分。

來到末節，馬布爾持續在場上發威，且一度幫助夢想家取得79比63大幅領先，打到最後2分36秒，周柏臣幸運投進打板三分球，場上比數已經變成90比71，勇士只能連忙喊出暫停，卻已經改變不了輸球的命運。