台南市近來出現外籍詐騙兵團，日前1名馬來西亞籍男子在台南市超商內ATM機台狂領現金遭起疑，警方發現其持有的提款卡、現金皆來源不明，身上還有1天後的離境機票，立即報請檢方開拘票逮人，並查獲遭詐的被害人，全案依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

台灣詐騙手法再進化，歹徒近來吸收外籍人士當成員，表面上以觀光名義來台，私下當起詐騙車手，以步行或騎乘U-bike方式，到指定地點取款，完成任務隔日立即搭機離境，製造警方查緝斷點。

台南市安南區因工業區多，轄內有大批東南亞移工居住，1家超商店員近日發現1名30歲的馬來西亞籍男子，不斷在店內的提款機台提領現金，形跡可疑，遂通報警方。

警員到現場時，發現該男子持有的金融卡為國內銀行發卡，他卻無法交代身上8萬元現金與金融卡來源，更進一步發現該外籍男子身上帶有1天後即將離境的飛機票。

落網的外籍男子到案後一直辯駁，否認涉詐欺案，警方清查以有多名被害人共被領走20多萬，懷疑他打算含糊應付，待脫離警方掌控後，立即搭機返國逃逸，躲過牢獄之災。警方趕緊請示檢察官開立拘票將其逮捕，依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市首見利用外籍車手取款的詐騙型態，警方認為詐騙提團利用警方與外國人之間因語言隔閡，少於盤查的習性，聘僱外籍詐騙兵團，犯案後立即返鄉，製造查緝困難。警方將持續溯源追查幕後不法集團。