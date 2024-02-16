台北富邦勇士16日正式宣佈簽約洋將賽爾登 (Wayne Selden Jr.)，現年29歲，來自美國，身高196公分、體重105公斤，主打後衛，擅於持球進攻，擁有強悍的突破能力與橫移速度，未來將與勇士一同邁向連霸之路！目前勇士因為主力洋將辛特力受傷缺席，僅剩塞瑟夫、強森與沛登3名洋將輪替，相信賽爾登的到來，絕對可以帶來幫助。

賽爾登於2016年開啟職籃生涯，曾效力於NBA紐奧良鵜鶘、曼斐斯灰熊、芝加哥公牛與紐約尼克隊，2018年於灰熊曾單場寫下31分生涯新高紀錄。2020年轉戰土耳其、以色列、波多黎各、義大利等聯賽，於2020-21年球季代表以色列球隊參加FIBA歐洲盃，出賽7場，場均斬獲14.4分、2.4籃板、2.1助攻，率領球隊拿下總冠軍，更獲得Final Four MVP的殊榮！

此外，賽爾登於2023年參與PBA總督盃，出賽7場，場均繳出31.9分、6.6籃板、6.7助攻，具有相當豐富的職籃經歷，勇士領隊蔡承儒表示，賽爾登具備多種進攻手段和得分武器，防守端也可以守到場上的1-3號位球員，並擁有很好的團隊態度，相信他的加入可以適時補上我們鋒線洋將的需求。