DRAYMOND FROM HALF COURT 🎯 pic.twitter.com/ggjXpank1l — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2024

金州勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）因為到塞爾維亞參加助理教練米洛傑維克（Dejan Milojevic）的喪禮，13日並未在場邊督軍，不過球隊還是正常發揮，克雷湯普生（Klay Thompson）單場貢獻26分，柯瑞（Stephen Curry）包括第4節飆進5記三分球、全場25分進帳，助隊129比107擊敗猶他爵士，喜迎5連勝。

這是自從1月12日對芝加哥公牛勇奪30分之後，克雷湯普生單場最高分，而柯瑞全場則是投進7記三分球，第4節在球隊一波14比5高潮中投進1記33呎遠的三分球。

勇士這場比賽全隊共投進20記三分球，甚至連生涯平均每場三分只出手2.6次進0.8球的卓雷蒙格林（Draymond Green），此役三分球都有4投2中表現，甚至在中場休息前瀟灑投進41呎遠的半場壓哨大號三分球。

勇士隊這場比賽由助理教練艾金生（Kenny Atkinson）在場邊指揮調度，球隊順利延續連勝，也以26勝25敗戰績讓勝率超過5成。