戰鼓！這個耳熟能詳的詞彙，讓大家立刻聯想到陸專勇士戰鼓隊，無論在各式的活動場合都能看見「小勇士」的身影，一出場馬上就吸引現場觀眾目光，成為現場焦點。而擂響戰鼓的震撼和強烈變化，呈現陽剛之美，除了激勵士氣鼓舞人心，在國軍歷年盛大活動中，更是從不缺席。

據《軍聞社》報導，陸軍專科學校勇士戰鼓隊創立於民國97年9月1日，為發揚中華文化精神，傳承民俗技藝，培養學生成為允文允武的專業士官，勇士戰鼓隊曾代表學校參與七七抗戰勝利70周年、九三軍民聯歡晚會、全國高中職儀隊競賽、國防知性之旅、營區開放及國慶大會等演出，氣勢磅礡的鼓聲搭配戰旗飄揚舞動，早已在國內打響知名度，成為家喻戶曉的戰鼓隊。

然而，勇士戰鼓隊雖然已有許多亮眼的成績，但成員卻經常只能利用自己的課餘時間練習，盛大活動前的加強訓練，需要在課業與練習之間要取得平衡點，雖然辛苦，但為了榮譽，隊員們都甘之如飴，才能夠帶來耳目一新的鼓藝，將最完美的演出展示在國人面前。

戰鼓清潔保養，也是相當重要的流程。（軍聞社提供）

戰鼓隊實施鼓面上蠟。（軍聞社提供）

震撼鼓聲的背後，不外乎得注重戰鼓的清潔保養，一座完美的戰鼓，才能敲擊出勇士的信念。平時空檔的時間，戰鼓隊成員會實施鼓面上蠟、上漆、擦拭及鎖點固定等保養工作，針對各項物件逐步檢查，任何細節都不能含糊帶過，目的在於延長戰鼓壽命，維持戰鼓效能，讓觀眾能夠感受到戰鼓的磅礡與撼動人心的生命力。

陸軍專校希望成員跟戰鼓一樣，擁有活躍的生命力。（軍聞社提供）

提到戰鼓隊未來的發展，陸軍專校希望成員跟戰鼓一樣，擁有剛強的戰鬥意志與活躍的生命力，注重學術涵養，落實「品行端正、思維清晰、體魄健全」的教育宗旨，達到內外兼備，成為一位允文允武的現代軍人特質，並秉持「跟我來」的精神，讓勇士戰鼓隊持續在臺上發光發熱。