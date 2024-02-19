毒蟲拒捕高速衝撞警車 車毀還猛踩油門想逃

許姓毒品通緝犯高速撞警車，車毀還猛踩油門拒捕， 警網包夾強力破窗逮人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

41歲許姓毒品通緝犯是警局常客，每次被捕都激烈反抗，員警和他交手多次，18日上午見他行蹤，出動便衣警尾隨跟監，在假日人煙罕至的中壢工業區包夾喝令停下，豈料許男竟高速衝撞警車，車身被卡還不斷猛踩油門想逃，員警英勇破窗逮人，依法送辦。

許姓毒品通緝犯高速撞警車，車毀還猛踩油門拒捕， 警網包夾強力破窗逮人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

許姓毒品通緝犯高速撞警車，車毀還猛踩油門拒捕， 警網包夾強力破窗逮人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

許姓毒品通緝犯高速撞警車，車毀還猛踩油門拒捕， 警網包夾強力破窗逮人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

許姓男子因毒品案遭發布通緝，桃園警察分局龍安派出所員警18日查緝時，發現許男開著妻子名下轎車現蹤，但許男警覺性極高，遠遠見到警車立即高速逃逸。

員警傍晚5點多再度發現許男開著妻子的車在街道閒晃，立即出動便衣員警駕車跟監，同時通報警網趕來支援，一路跟到中壢工業區，警方出動2台警車在中壢區松江北路包夾攔查，喝令許男停車配合受檢，豈料許男不但不停車，還高速衝撞警車。

強烈撞擊讓許男轎車車頭凹陷、輪胎爆胎，但他不顧車輛已毀損，仍不斷猛催油門想衝撞逃逸，員警見狀況危急，果斷破窗，許男一度還想反抗，但因車門被警車卡住無法動彈，最後在優勢警力圍捕中，將許男拉下車壓制逮捕，全案依法移請偵辦。

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