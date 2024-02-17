警方鎖定陳行蹤後，於2月16日晚間在台中市東區公寓大樓內，將陳逮捕歸案，並起獲毒品安非他命25包（37.78公克）及偽造號牌。（國道公路警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方起獲毒品安非他命25包（37.78公克）。（國道公路警察局提供／張妍溱台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

陳姓男通緝犯為躲避警方追緝，涉嫌於去年9到10月懸掛偽造車牌，開車趴趴走，甚至在國道飆速行駛，害3名被害車主共收到10張國道超速紅單；國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今年1月4日接獲民眾報案後，調閱監視器以車追人，循線逮捕陳嫌除依《道路交通管理處罰條例》舉發，另偽造特種文書罪、毒品通緝等罪送辦。

國道警察表示，今年1月4日接獲民眾指稱，名下車輛號牌遭人偽造行駛行經全國各路段超速遭舉發一案，員警鍥而不捨調閱相關監視器影像，掌握涉案車輛及犯嫌特徵，追查38歲陳姓犯嫌，且陳因毒品案通緝在逃。

國道警察指出，陳姓通緝犯為躲避警方查緝，於網路購買假車牌懸掛，並在全國高速公路各路段飆車橫行，導致原車牌車主收到多張高額紅單，最高時速曾飆到151公里，警方鎖定陳行蹤後，於2月16日晚間在台中市東區公寓大樓內，將陳逮捕歸案，並起獲毒品安非他命25包（37.78公克）及偽造號牌。

國道警察表示，陳姓犯嫌懸掛偽造號牌，並多次在國道超速行駛，害被害車主收到3000元至3萬6000元以下紅單；其行為嚴重妨害監理機關對行車之管理，及警方對於交通執法之正確性，並對往來高速公路用路人造成嚴重危害。

國道警察呼籲，車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，擅自使用偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，另可處1萬800元罰鍰，請用路人確實遵守行車規定，切勿心存僥倖。

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