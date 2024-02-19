根據90年代達成的臨時和平協定，以色列財政部代表巴勒斯坦人，對國內的巴勒斯坦人徵稅，並且每月對巴勒斯坦權力機構進行轉帳。但是在去年10月發生哈瑪斯(Hamas)攻擊事件後，雙方對轉帳問題發生糾紛。

挪威政府表示，作為調停人，臨時解決方案將恢復付款，並防止巴勒斯坦權力機構發生財務問題，讓該行政機構能支付薪資，並讓學校和醫院等維持基本服務。

根據與以色列和巴勒斯坦官員達成的臨時解決方案，挪威將作為中間人，持有以色列自10月7日以來扣留的部分稅務收入。

挪威官方說，巴勒斯坦權力機構願意接受其它的資金。

巴勒斯坦權力機構是在以色列佔領的約旦河西岸地區行使有限自治權，為西方國家所支持，而獲得資金是該機構生存的關鍵。

包括美國在內的西方國家還希望，在加薩戰爭結束之後，巴勒斯坦權力機構能在管理加薩地區方面，發揮更多作用。加薩地區原本為哈瑪斯所統治。

以色列在去年11月曾表示，將繼續推進把稅收轉移和支付給到約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構，但是會扣留掉往加薩地區轉移的資金。但是巴勒斯坦權力機構希望收到全額的付款。

挪威外交部在周日表示，挪威保留的資金份額，將會等同於以色列為加薩保留的份額。