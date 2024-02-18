世界衛生組織(WHO)週日表示，加薩南部的納瑟紀念醫院(Nasser hospital)在經歷了長達數週的圍困後，已難以持續運作，傷患與病人得不到照顧。

半島電視(Aljazeera)報導，加薩衛生部發言人庫德拉(Ashraf al-Qudra)表示，醫院內「目前只剩4名醫護人員在照顧病人」。

世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreysus)在 X(前推特Twitter)上發文稱，自周五以來，世衛組織援助團一直無法取得以色列軍方的允許，所以他們不能進入醫院評估病危重患者的狀況，和院內的醫療需求。

譚德塞表示：「醫院裡還有大約200名患者。至少20人需要緊急轉診到其他醫院接受健全的醫療；醫療轉診是每個患者的權利。」

他帶有指責意味的話：「延誤的後果，將是患者的生命來承擔。」

過去幾天，以色列士兵襲擊了這座醫院，理由是情報稱院內有人質。這導致許多無處可去的巴勒斯坦人再次流離失所。加薩衛生部週六表示，以色列軍隊進入在醫院時「逮捕了大批院長和工作人員，導致醫護人力空虛。」

聯合國領導的援助車隊在路途上被卡住7個小時，無法到達醫院。

以色列軍隊擴大了對汗尤尼斯(Khan Younis)及其醫療單位的圍困，軍隊持續向南推進，到與埃及接壤的拉法(Rafah)。

以色列總理內坦亞胡(Benjamin Netanyahu)仍然堅持必須進攻拉法，超過 140 萬流離失所的巴勒斯坦人一直在拉法避難，這必將造成了一場人道危機。

聯合國以及美國和其他以色列盟友表示，他們不會接受以色列對拉法的入侵 ，但沒有討論如果以色列繼續他們「全面勝利」的方針，他們會做什麼反應。