過年除夕夜是一家團聚的日子，但對43歲馬來西亞歌手鍾盛忠來說卻是悲傷的新年，除夕夜當天鍾盛忠80歲父親鍾健華上街去看鄰居放鞭炮，怎料，卻因為吸入過多煙霧導致氣喘發作，呼吸困難、身體發紫，家人急忙送去醫院，搶救多天，仍傳出不幸消息，鍾盛忠父親在今(17日)凌晨離世，享壽80歲。

鍾盛忠本月11日在臉書表示「和家人吃完年夜飯之後，回到家本來開開心心的一家團聚，爸爸因為喜歡看放鞭炮，不小心吸入了煙導致氣喘發作，非常嚴重。他突然呼吸困難，發紫、僵硬、冰冷。」送到醫院搶救，心跳曾停止過兩次。網友也幫忙集氣，但仍舊傳出不幸消息，鍾盛忠也在臉書發出訃告通知親友。

鍾盛忠在臉書放上父親私底下練習空手道、雙節棍的影片，悼念父親寫下「每天早上都特別特別特別想你！爸爸，你是我們的超級英雄，你看你多厲害，雙節棍、空手道都會，又是校長，真的很優秀，我們以你為傲。」 鍾盛忠也放上和父親的合照，難過寫下「爸爸還是離開了...謝謝你為我所做的一切，我永遠都會記得，永遠感恩，來世一定要再做你的兒子！爸爸，在另一個世界要過得幸福，要想我哦。」