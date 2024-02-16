與前嘉義檢察長羅榮乾被監察院彈劾移送，指他在1998年到2016年任職檢察機關期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，長期與翁茂鍾飲宴、聚會、球敘，懲戒法院職務法庭審理後，判決罰款，總額為羅任期最後月俸10個月，他與監察院不服各自提上訴，遭懲戒法院第二審駁回確定。

羅榮乾先後擔任地方檢察署之主任檢察官、檢察長、台灣高等檢察署檢察官、司法院政風處處長，但他知悉翁茂鍾或其相關聯公司有諸慶恩偽造定存單案、怡安公司、應華公司及佳和公司炒股案之刑事案件仍在偵查、審判中未確定，卻接受翁茂鍾之宴請（合計32次），及上班時間在台北地檢署等公務處所與翁茂鍾見面（合計28次），時間密接，次數頻繁。

2009年10月3日至106年10月4日間，長達8年之春節或中秋節，他每年持續收受翁茂鍾所致贈之襯衫2件，共計16件，懲戒法院第一審認為其行爲違反檢察官守則與倫理規範，情節重大，有懲戒必要，判決罰款10月。

監察院及羅榮乾均不服原判決，提起上訴，爭執違失行爲之認定標準，監察院主張，原判決認爲不併付懲戒部分之行爲，亦應列入違失行爲論處；羅榮乾則主張：上開案件均非其所承辦，其與翁茂鍾之交往，並非違失行爲，懲戒法院第二審認定原判決並無違失，兩造上訴均無理由，判決駁回。