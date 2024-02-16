過年不少人買刮刮樂試手氣，一名女網友分享，她今年24歲，目前在家當全職媽媽顧小孩，初五的時候因為食道潰瘍去看醫生，回家路上買了一張2000元刮刮樂，在店裡刮到一半，驚覺自己中了100萬立刻回家，引起網友討論，不少人羨慕直呼，被財神爺眷顧，隨便拿一張都會中。

一名女網友近日在Dcard上分享，初五（14日）因為食道潰瘍去看病，回家經過一間彩券行，把握過年最後一刮，砸了2000元買一張刮刮樂，結果竟然中了100萬，讓她又驚又喜，興奮到手狂抖，還沒有把整張刮完，就趕緊收東西回家了。

女網友表示，她今年24歲，目前是全職媽媽在家帶小孩，隨手買了一張刮刮樂竟然中大獎，讓她興奮直呼「這是很棒的年終獎金！」

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO超幸運！「恭喜，過年最後一刮，財神爺給媽媽的年終」、「太幸運了，吸好運」、「看來是為家付出的福報，恭喜」、「財神爺真要送你，一張就會中」、「帶小孩辛苦了，恭喜」。